Казват, че първото впечатление е най-важно.

Е, може би това е малко преувеличено, но все пак е добре, когато се срещаме с нови хора, да оставяме добро чувство у тях.

Ако ви се е случвало да кажете нещо не намясто или пък сте направили нещо не както трябва при ново запознанство, то тогава със сигурност знаете, че да оставиш добро първо впечатление невинаги е като детска игра.

Ето обаче как може би ще успявате да впечатлите останалите по-лесно.

Не разполагате с много време –

хората решават дали някой е надежден за по-малко от секунда, след като са го срещнали. А ако решат, че не сте? Тогава вероятно ще бъде доста трудно да им докажете, че грешат (ако наистина грешат).

Сигурно сте чували обичайните съвети за добро впечатление – усмихвай се, стой изправен, осъществи очен контакт, задай въпрос на другия относно неговата личност и бъди добър слушател.

На теория звучи лесно, но на практика не всеки успява да се стегне и да изпълни тези условия, когато пред него стои напълно непознат човек. От друга страна самото усилие да запомним какво точно "трябва" да правим и да го изпълним ни кара да се държим неестествено и сковано.

Тръгнете с мисълта, че отсрещния ще ви хареса,

съветва проучване на Университета Ватерло. Силата на самоувереността най-често действа в наша полза.

„Когато хората очакват, че ще бъдат приети добре, те се държат по-топло и това кара останалите наистина да ги приемат. Ако очакват, че ще бъдат отхвърлени, се държат студено и това довежда до отхвърлянето им“, разясняват авторите на изследването.

ВИЖТЕ В ГАЛЕРИЯТА НИ ТРИКОВЕ, С КОИТО ДА СЕ ПРЕВЪРНЕМ В МАГНИТ ЗА ХОРАТА

Не всеки ще ви хареса

Ако се примирите с тази мисъл, животът ви ще бъде много по-лесен. Когато ни отхвърлят, често започваме да се съмняваме в собствените си качества, но това не трябва да бъде така.

Друго проучване, публикувано в научното списание Society for Personality and Social Psychology, открива, че наистина самочувствието ни кара да бъдем по-спокойни при контактите си с други хора и ни прави по-уверени.

„Увереността не е умение, а емоция. Разкриването на тази емоция ни прави по-ефикасни. Мислите се въртят в главата ни неспирно, затова трябва да се отървете от мисли като „Дано да се справям“ и вместо това да си кажете „Мога да се справя““, обяснява Анджи Моргън, създател на консултантска компания за лидери и съавтор на книгата „SPARK: How to Lead Yourself and Others to Greater Success“, пред сп."Фаст Компъни".

И какъв е изводът? За да направите добро впечатление у останалите, трябва да бъдете себе си и да вярвате в собствените си качества.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .

За още интересни новини последвайте страницата ни в Instagram.

Четете още:

Защо е полезно да прощаваме

6 неща, които хората забелязват първо в дома ви

Защо пристрастяването е разстройство на обществото