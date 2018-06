ПЕНСИОНЕРИЯ . Ниииикооогда! Слышите? Никогда, не пытайтесь пролезть без очереди к врачу, если видите в очереди кого-то похожего на Брюса Беннера. Даже если вы сам бог хитрости и обмана.😂 . . . Если вдруг вы не в курсе, что тут происходит: Я фантазирую на тему, что было бы с известными всем героями, если бы они попали во вселенную Пенсионерию. Предыдущие выпуски смотрите в профиле (они выстроены в столбик). . Спасибо всем, кто вчера подкидывал мне свои идеи для новых выпусков! Там было много крутых вариантов🙌 А за идею Халка в районной поликлинике спасибо @kato_za_ 😘 #пенсионерия

