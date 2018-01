Иванка Тръмп изглеждаше зашеметяващо на червения килим на новогодишното парти, което организира баща ѝ Доналд Тръмп и съпругата му Мелания.

В Палм Бийч дъщерята на американския президент пристигна с двете си деца и съпруга си Джаред Къшнър.

За събитието тя бе избрала дълга черна рокля със сини мотиви и с две дълбоки цепки от двете страни.

"Иванка Тръмп смая с много секси рокля на Нова година", написа британското издание "Дейли експрес" .

Дъщерята на Тръмп публикува снимка на семейството си в Инстаграм.

В новогодишната нощ вниманието привлече и първата дама Мелания Тръмп.

Много издания побързаха да обявят цената на тоалета на президентската съпруга. Предположенията са от 3 хил. до 5,5 хил. долара.

Колкото и скъпа да е роклята на Мелания, този път тя не получи одобрение за визията си.

LOL that Erdem dress on Melania is beyond ugly. $4000 to look like my Barbie when I painted her dress with Mom’s lipstick & crayons. Keerist. Poor Barron is a sad looking child. pic.twitter.com/ualcJ0hs5B