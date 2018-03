Всеки от нас пази поне една тайна, която не иска да види бял свят.

Но понякога това е невъзможно и когато си хванат на местопрестъплението не ти остава нищо друго, освен да се предадеш.

А и когато снимковият материал говори - всички мълчат.

А ето и снимки на хора и животни, хванати на местопрестъплението.

ТЕ БЯХА ХВАНАТИ НА МЕСТОПРЕСТЪПЛЕНИЕТО - СНИМКИ

Като например това хлапе, което е решило да инспектира хладилника:

Или този баща, който решава да монтира охранителни камери на входа на дома си. Какво обаче хващат те? Как той вмъква бири у дома.

My dads new doorbell has a camera on it and senses motion, and we tried to sneak beer in, 5 min later I get this screenshot from him pic.twitter.com/8YZu7PI95g