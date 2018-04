Етикетът, особено на обществените места, не е просто дума без значение.

Затова е добре да го спазваме. И да се съобразяваме с другите и личното им пространство. Никой не иска да пътува в мръсна и изцапана мотриса на метрото.

Или да се натъкне на дъвка на дръжката на пазарската количка.

В галерията ни сме подбрали примери за това как да не се държим на обществени места.

Ето нещо, което е недопустимо:

За всички е ясно, че мястото на боклука не е... навсякъде около нас:

Едно е сигурно: не се пътува така:

@WestJet how would you tell him that this is gross? He is on the same flight as Gregg Saretsky! #passengershaming pic.twitter.com/WWLBqlB48p