QUEENS💖💙❤️👑 #teambulgaria #dreamteam #newgeneration #motorolabulgaria #rhythmicgymnastics #gymnastics #rhythmic #художественнаягимнастика #гимнастика #българия

A post shared by Golden Girls Of BG RG 💭🍀❤ (@bulgariangoldengirls) on Dec 20, 2017 at 6:59am PST