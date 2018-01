Сестрите Кардашиян блеснаха във фотосесия за "Келвин Клайн".

Петте момичета позират по бельо, а на някои от снимките са с дънкови облекла от новата колекция на марката.

Сестрите споделиха снимки от фотосесията в Инстаграм.

По-наблюдателните веднага забелязаха някои фотошоп гафове по снимките.

"Какво се случва с ръката на Ким", гласи един от коментарите.

Проблемът със снимката е лявата ръка на Кардашиян и това, което "има под нея".

While everyone’s obsessing over the fact that Kylie Jenner’s stomach is covered, I’m more confused about what’s happened to Kim’s arm? 🤔photoshop fail perhaps? 🤷🏼‍♀️ #kardashians #calvinklein pic.twitter.com/1aund2ZwlP