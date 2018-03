Тазгодишният сезон на филмовите награди е към своя край и по традиция ще завърши с церемонията по раздаването на наградите „Оскар“ през нощта на 4 срещу 5 март.

Номинациите бяха обявени преди малко повече от месец, като „Формата на водата“ води своеобразното класиране с общо 13, следван от „Дюнкерк“ с осем и „Три билборда извън града“ със седем.

Обвиниха в плагиатство филм с 13 номинации за „Оскар“

На „Три билборда“ разстояние от мъката и щастието

Принципно винаги съм бил категоричен противник на поставянето на цифри като етикети върху произведения на което и да е изкуство. Това е причината, поради която никога не виждате оценки от рода на „8 от 10“ или „4 от 5“ във филмовите ми ревюта – ако наистина се интересувате от художествените качества на даден филм, значи сте готови да жертвате около 4 минути от времето си, за да изчетете 2 страници текст за него.

За съжаление, по същия начин, по който Rotten Tomatoes отдавна са се превърнали в главния световен критерий за критическо одобрение в киното със своите усреднени проценти за положителни и отрицателни отзиви в медиите, коефициентите на букмейкърите са се превърнали в най-красноречивия индикатор за това кои са фаворитите за „Оскар“ в различните категории.

Затова и моите финални прогнози за наградите „Оскар“ са базирани най-вече на тези цифри и не отразяват моите лични предпочитания, макар и в някои случаи, като този с приза за главна мъжка роля, двете да съвпадат.

Надпреварите в четирите актьорски категории изглеждат напълно предрешени,

без шансове за каквито и да е изненади, но е трудно човек да спори с качеството на представянията, които по всяка вероятност ще бъдат наградени в неделя и бяха многократно наградени на различните церемонии през зимата дотук.

Най-интересно е положението в категорията за най-добър филм, тъй като там шансовете на „Три билборда извън града“ и „Формата на водата“ изглеждат математически изравнени.

Първият от двата филма вече е по киносалоните у нас и представя убийствено ироничен, трагикомичен поглед върху актуалните социални проблеми в Съединените щати.

„Три билборда извън града“ Източник: Fox Searchlight Studios. Разпространител за България: Александра Филмс.

Вторият очакваме по кината в България от 9 март, но от трейлърите личи, че мексиканският режисьор Гийермо Дел Торо е създал поредния си пир за зрителските сетива с емоционална история и неортодоксални фентъзи елементи. Дел Торо е и фаворит в категорията за най-добър режисьор – в началото на сезона на наградите Кристофър Нолан изглеждаше като сериозен негов конкурент със своя „Дюнкерк“, но почти всички инстанции дотук предпочетоха да наградят Дел Торо.

Техническите категории като отличията за най-добър монтаж, най-добра кинематография (операторско майсторство) и най-добър звуков микс по всяка вероятност ще бъдат поделени между „Дюнкерк“ и „Блейд Рънър 2049“ , които имат приблизително изравнени шансове.

Призът за най-добра анимация изглежда резервиран за „Тайната на Коко“ на Disney/Pixar, а ако „Оскар“-ът за грим и прически отиде при филм, различен от „Най-мрачният час“ , предвид видът на Гари Олдман в лентата, то това ще бъде същински фарс.

Гари Олдман в ролята на Чърчил Източник: Focus Features/Universal Pictures. Разпространител за България: Форум Филм.

Математически изравнена също толкова, колкото е и надпреварата за наградата за най-добър филм, е тази за най-добра оригинална песен във филм. Фаворитите там са Remember Me от вече споменатият „Тайната на Коко“ и грандиозната This Is Me от мюзикъла „Най-великият шоумен“ .

В крайна сметка, независимо от това кой вземе наградите, целта на този материал, а и на повечето статии относно наградите „Оскар“ не е да създаде някакво изкуствено, псевдоспортно напрежение между претендентите, а да обърне вниманието на вас, читателите, към качествените ленти, които можете да гледате по киносалоните.

Тази година можем да се считаме за късметлии за това, че българските кинодистрибутори направиха повечето номинирани за „Оскар“ филми достъпни за широката аудитория в цялата ни страна, а не само за силно ограничените – както в бройката си, така и в елитарното си мислене – кръгове от арткината в София.

Затова, след като разгледате галерията с претенденти за златните статуетки, идете и гледайте някой филм. Нямаше да сте отворили и изчели този материал, ако не смятахте, че киното е нещо прекрасно, нали?

