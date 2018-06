Феновете на Сенегал и Япония предизвикаха вълна от уважение и емоции в мрежата, като показаха на света какво е да играеш чисто - буквално.

След края на мачовете на техните отбори, те остават, на стадиона, но не за снимки, или за да изчакат идолите си, а за да почистят.

Да, точно така, когато мачът на любимците им приключи, те започват да разчистват всички отпадъци, които са останали след тях.

Вижте във видеото как феновете се грижат за чистотата на стадиона.

"Това не е част от футболната култура, но е част от японската", обяснява спортният журналист Скот Макинтайър, който живее в Япония.

Японските футболни фенове идват на стадиона с найлонови торбички, в които да съберат пластмасови чаши и всички останали отпадъци.

Същото обаче правят и феновете на Сенегал.

Въпреки че и двете агитки имат повод да празнуват: японците победата над Колумбия, а сенегалците над Полша, феновете избират да останат.

Разбира се, потребителите в социалните мрежи веднага реагираха на жеста.

"Това не трябва да бъде игнорирано. Аз, например, не бих останал да почистя", казва Антъни в Туитър:

This shouldn’t be ignored. I know for a fact I wouldn’t stay to clean up. Fair play bit of class shown here. https://t.co/Q0WHPQyfuL

А колумбийските фенове, дори след загубата показват уважението си към японците: "Благодаря, че споделихте. Аз съм колумбиец и съм тъжен заради загубата, но поздравявам японските ни приятели, не само за победата, но и за това, че ни учат как да се държим добре, дори ако става дума за спортно събитие".

Thank you for sharing. I am Colombian I am sad for our defeat but I congratulate my Japanese friends not just for the math but for also teaching us how to show good manners event in a sports event.