Емблематичната марка уиски "Джони Уокър" пуска специална серия бутилки в чест на дамите.

Това е първият път в близо 200-годишната история на бранда, когато на логото ще бъде изобразена жена.

Идеята е в подкрепа на половото равенство и постиженията на жените, а лимитираната серия е от 250 хил. бутилки, всяка на цена от 34 долара.

Равенството между половете е на 100 години разстояние, но България се подобрява

МТСП: Жените у нас са по-безработни и им се плаща по-малко

"Джейн Уокър" ще се предлага само на американския пазар от 1 март. За всяка закупена бутилка от британската компания "Диаджео" ще дарят по един долар на каузи и проекти в подкрепа на правата на жените.

Introducing Jane Walker, our new icon that celebrates progress in Women’s Rights. With every step, we all move forward. pic.twitter.com/1YP32odgJk — Johnnie Walker (@JohnnieWalkerUS) February 26, 2018

Скочът не е особено популярна напитка сред дамите, ето защо това е добра възможност да привлечем женската аудитория към марката ни, коментира вицепрезидентът на "Джони Уокър" - Стефани Джейкъби пред Bloomberg .

Не за първи път компанията реализира подобна идея. През 2016 г. стартира кампанията Keep Walking America, насочена към разширяване на аудиторията и целевите групи като латиноамериканци и ветерани.

И докато за Джейкъби новият етикет е символ на прогрес, идеята за "Джейн Уокър" не се хареса на всички.

"Не съм феминистка, но не се нуждая от жена на бутилка да ми казва, че трябва да я пия", коментира в Туитър Дженифър Мейсън - маркетинг мениджър.

I don’t often feel compelled to comment on other whisky brands’ marketing activity, but, #JaneWalker?! I’m no feminist but I do not need a woman on a bottle to tell me it’s ok to drink it! Summed up in this brilliant article: https://t.co/EdpVMKlUGR pic.twitter.com/fXfHJonIK2 — Jennifer Masson (@jenmnicol) February 27, 2018

"Няколко бутилки с уиски за жени?! Маркетингов провал, "Диаджео"! Помислете дали нямаше да е по-добре, ако Джони, а не Джейн даряваше пари в подкрепа на женските права", гласи друг коментар в мрежата.

A few pretty bottles of #whiskey for the #women?! Brand fail #Diageo!



Think now much more powerful it would have been if it was Johnnie, not Jane, donating to women's causes. #marketing #brands #JaneWalker #JohnnieWalker https://t.co/eo8AhCQIy8 — Rekha Saleela Nair (@rekha_s_nair) February 28, 2018

Други смятат, че бутилката с женски етикет не е символ на равенството между половете, а стратегия за генериране на продажби.

#JaneWalker? I don’t see this as a symbol of gender equality; all I see is a marketing strategy to increase sales. https://t.co/3AfDIfD7PZ — Diana Pardo (@diana_pardo) February 27, 2018

Това едва ли ще е последният път, в който "Диаджео" изненадва почитателите си.

Джейкъби обясни, че във фирмата много са харесали идеята и скоро може да видим на етикета на известния скоч Джак и Джейн, хванати за ръка.

In celebration of Women's History Month, @johnniewalker_ is introducing Jane Walker, "a female iteration of the brand's iconic Striding Man logo."



Johnnie Walker Black Label The Jane Walker Edition will be sold starting in March pic.twitter.com/OkzbS03MEL — Dom Proto (@Dom_Proto) February 26, 2018

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .