Мъж и жена се венчаха в тоалетната на съд в щата Ню Джърси, пише в. "Дейли мирър".

Идеяата за необичайната церемония възникнала, след като на майката на младоженеца ѝ прилошало по време на гражданската церемония. Тя получила астматична криза и била заведена от присъстващите в дамската тоалетна, за да ѝ окажат помощ и да ѝ сложат кислородна маска.

СВАТБЕНАТА РОКЛЯ, КОЯТО Е БИЛА ХИТ В ГОДИНАТА ТИ НА РАЖДАНЕ



Младоженците 26-годишният Брайън и 21-годишната Мария Шулц се притеснили от инцидента, но съобразили, че сватбата им пропада.

Couple gets married in courthouse bathroom https://t.co/aAjpPmDymk pic.twitter.com/Dr1qzXFcr7

Трябвало да чакат най-малко 45 дни за насрочването на нова дата за получаване на брачно свидетелство. А настоящата церемония не можела да продължи без присъствието на бъдещата свекърва, тъй като тя била подписала документите.

Тогава било взето решението сватбата да продължи в тоалетната и съдия Кейти Гъмър нямала нищо против.

Булка побесня - фотограф я направил по-слаба

Нов хит: Голият сватбен гащеризон

Художничка създава булчински рокли само от хартия

Заобиколени от тоалетни чинии и кошчета за боклук, Брайън и Мария завършили церемонията с една страстна целувка.

AP: RT APEastRegion: Change of venue: Couple quickly gets married in courthouse bathroom after groom’s mom suffers asthma attack. Story: https://t.co/8QDuppMGks pic.twitter.com/Ob4eikMH9m