Всички говорят за чорапите на Джъстин Трюдо.

Канадският премиер се появи на Световния икономически форум в Давос, Швейцария с лилави чорапи с жълти патета по време на срещата си с носителката на Нобелова награда за мир Малала Юсафзаи.

Коментиращи в Туитър веднага попитаха откъде Трюдо си е купил чорапите, за да си вземат и те.

. @JustinTrudeau Where do you get your amazing socks?! I love them! https://t.co/xDaa7mkxjh — TS Rogers (@ardentgoldfish) January 25, 2018

Други не одобриха визията на премиера.

"Огромен фен съм на Джъстин Трюдо, но не и този път", написа в Туитър Дона Хоси.

Според британката чорапите на премиера не са подходящи за събитието и изместват фокуса на внимание от важните неща.

It's no secret I'm a huge fan of Justin Trudeau but there's a time and a place for novelty socks and a panel about female empowerment isn't one of them. Because the story then becomes about his bloody socks instead of women. And I find that damn annoying. Do better Justin. pic.twitter.com/qnkWxJRlpI — Donna Hosie 🇬🇧 (@donnahosie) January 25, 2018

Ексцентричните чорапи са запазена марка за канадския премиер. Вижте някои от добрите му попадения:

Отново по време на Форума в Давос:

Catching up with @JimSmith of @thomsonreuters this morning. Their $100M investment in Canada is creating hundreds of good, middle class jobs. Glad to have you back in Toronto! #WEF18 pic.twitter.com/uuKR1v2vCj — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 23, 2018

На Бизнес фрум в Ню Йорк през септември миналата година Трюдо бе с чорапи с героя от "Междузвездни войни" - Чубака:

Източник: Getty Images/Guliver

Трюдо с чорапи на "Междузвездни войни" през май:

На гей парада в Торонто през юни 2017 г.:

В предаването "На живо с Кели и Раян" през юни:

Justin Trudeau talks Canada-U.S. relations, his sex appeal on ‘Live with Kelly and Ryan’ in Niagara Falls https://t.co/rvZHvgur4w pic.twitter.com/6qkMkG3SyR — National Post (@nationalpost) 5 юни 2017 г.

На срещата на НАТО в Брюксел през май миналата година:

Canadian Prime Minister Justin Trudeau had NATO-themed socks on today at NATO HQ. I guess he *really* supports Article 5. pic.twitter.com/TKZaducN6C — Steve Kopack (@SteveKopack) May 26, 2017

