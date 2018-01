70% намаление на известната марка предизвика сцени на насилие и истерия във Франция, съобщава BBC.

Цената от 1,40 евро вместо 4,50 евро за бурканче стана причина за намесата на полицията след като клиентите се сбили.

Violent riots break out after supermarket heavily discounts Nutella. People were going nuts... https://t.co/o08voqPNKX pic.twitter.com/hghs2U1Bsq

Резултатите били оскубани коси, разкървавени ръце, изблъскани хора и напрежение. Служителите в супермакетите разказали пред местни медии за преживения стрес, докато настървени купувачи се опитвали да грабнат безценното бурканче шоколад.

Подобни гледки е имало в магазини в цялата страна, на места дори описвани като „бунтове“. Един от служителите във веригата „Интермарше“ разказказва: „Хората се блъскаха, бутаха всичко, чупеха друга стока, беше нещо страшно и се наложи да извикаме полиция“.

To get Nutella jars at discounted prices, some consumers in France forget any form of civility. pic.twitter.com/naUqchMlwi