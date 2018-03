Британското правителство официално обяви, че изявите на животните в цирка ще бъдат забранени от 2020 година.

След проведен обществен дебат, над 90% от британците са заявили, че одобряват забраната на животни в цирка.

Властите в Англия последваха тези в Шотландия, които пък от своя страна наложиха този закон още миналата година.

Този ход е предприет от правителството, с надеждата насилието на животни с цел дресировка, като например гладуване или побой да бъде прекратено. Както и да бъдат осигурени по-добри условия на живот за четириногите.

Властите на някои отделни региони в страната вече са забранили номерата с животни в цирка.

Много организации за защита на правата на животните смятат, че победата не е пълна.

