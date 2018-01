След няколко десетилетия на изключително сухо време, жителите на южните части на Мароко най-сетне се събудиха тази сутрин на необичаен снеговалеж.

Той може да се види във Варзазат, Тарудан и дори Загора, които не са преживявали снеговалеж в продължение на петдесет години. Няколко снимки и видеоклипове са публикувани в социалните мрежи, показващи градовете, покрити с дебела покривка сняг.

Въпреки студените температури, много жители излязоха навън, за да се насладят на неочаквания снеговалеж, съобщава Morocco World News.

WOW!! Very Heavy #snow in #Ouarzazate, #Morocco this being reported as the first snow in 30 years was taken on 28th January. Video by Konstantinos Pistikos #extremeweather #snowday pic.twitter.com/cw2HesfkEO