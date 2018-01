Американската актриса и режисьор Анджелина Джоли определено има доста заета седмица.

След като красавицата грабна вниманието на всички на наградите "Златен глобус" миналата неделя, Джоли бе и на още две събития.

На 9 януари носителката на "Оскар" позира заедно с децата си на наградите на National Board of Review Awards.

Тогава звездата бе облечена с красива дълга челна рокля, а косата й се спускаше свободно.

Седмицата обаче продължава, а Джоли присъства на още едно бляскаво събитие.

23-тата церемония по раздаването на наградите "Изборът на критиците", в Санта Моника.

Актрисата бе заложила на елегантна бяла рокля с дълбока цепка и пера около бюста. Гримът само подчертаваше чертите на лицето й, а основен акцент бе червеното червило.

Анджелина Джоли Източник: Getty Images/Guliver

Именно перата напомниха на роклята от вечерта на наградите "Златен глобус".

Тогава Джоли бе в черна рокля, както почти всички актриси, с дълги ръкави, които завършваха с пера. Тогава модните критици определиха роклята за много консервативна, но носеща усещането на стария Холивуд.

Джоли бе и сред номинираните на церемонията "Изборът на критиците" за филма "Те първо убиха баща ми", чийто режисьор е самата тя.

Филмът „Формата на водата” на мексиканския режисьор Гийермо дел Торо получи наградата на американските кинокритици от САЩ и Канада в категорията „Най-добър филм”.

Конкуренти на „Формата на водата” бяха „Три билборда извън града", „Дюнкерк”, Call Me by Your Name, Lady Bird, Get Out, Darkest Hour, The Florida Project, The Big Sick и The Post с участието на Мерил Стрийп и Том Ханкс.

Филмът на Дел Торо имаше номинации в 14 категории и получи 4 награди, включително за най-добра режисура.

Най-добър актьор стана Гари Олдман за ролята на Уинстън Чърчил в Darkest Hour, а сред актрисите победи Франсис Макдорманд за участието си в „Три билборда извън града”.

За поддържаща роля бяха отличени Сам Рокуел и Елисън Джени.

Преди седмица същите актьори получиха и награди „Златен глобус” в същите категории.

За най-добър чуждестранен филм беше определена творбата на германския режисьор Фатих Акин Aus dem Nichts.

Наградите Critics' Choice се присъждат от Асоциацията на кинокритиците, работещи в САЩ и Канада за телевизията, радиото и интернет изданията.

Професионалното обединение включва около 250 души и се смята за най-голямата организация от такъв род в Северна Америка.

