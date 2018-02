Най-татуираната жена в света е на 69 г. и 98,75% от тялото ѝ е покрито с татуировки.

Шарлот Гутенберг от щата Флорида се сдоби с рекорд в Книгата на Гинес.

