Когато си в дълга връзка с някого, споровете за щяло и за нещяло са неизбежни.

И ако преди беше достатъчно да споделиш само с най-близкия си приятел защо те е ядосало гаджето снощи, сега само с един клик, целият свят може да разбере за проблемите ти.

В Туитър все повече хора се включиха в т.нар. кампания с хаштаг #StupidThingsCouplesFightAbout ("Глупави неща, заради които двойките спорят") и разказват за нелепи ситуации и спорове, в които са изпадали с половинките си.

ВИЖТЕ НЯКОИ ОТ НАЙ-ГЛУПАВИТЕ НЕЩА, ЗА КОИТО МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ СЕ КАРАТ

Във видеото горе научете 8 забавни разлики между половете.

Ако вярвате, че всеки спор може да се разреши в леглото или че жената мълчи само нощем, и двете могат да бъдат опровергани.

Изглежда, че шумното дишане на половинката нощем може да се превърне в причина за скандал.

Проблемите в леглото продължават, когато в него се намести и домашният любимец. С животното се появява и въпросът "От коя страна да легне кучето".

Who gets the right side of the bed, you or the dog? #StupidThingsCouplesFightAbout pic.twitter.com/HwdKWCLAgy