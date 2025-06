Сватбата на века: Безос и Санчес превръщат Венеция в сцена на разкош и скандали

И талианският град Венеция привлича световното внимание днес с най-очакваната сватба на 2025 г. — тази на милиардера Джеф Безос и неговата годеница Лорън Санчес. За двойка, която е пътувала в космоса, дори небето не е граница, а очакванията са почти толкова високи.

Един от най-романтичните и емблематични градове в света като фон? Разбира се.

Гостуващи знаменитости и медиен шум? Без съмнение.

Местен колорит и блясък? Абсолютно.

Amazon founder Jeff Bezos and journalist Lauren Sanchez began three days of lavish wedding celebrations in Venice with A-list guests, including Bill Gates, Oprah Winfrey and Kim Kardashian https://t.co/o2ta8EkW54 pic.twitter.com/XI26wCY0Oq — Reuters (@Reuters) June 27, 2025

Същевременно екипът на четвъртия най-богат човек в света строго пази подробностите около събитието. Според слухове обаче празненствата обхващат цялата лагунна Венеция, което още повече усложнява логистиката — и без това предизвикателна, дори извън островния град.

В четвъртък десетки частни самолети кацнаха на венецианското летище, а яхти се насочиха към прочутите канали, превозвайки спортисти, знаменитости, влиятелни фигури и бизнес лидери, събрали се да станат свидетели на екстравагантен спектакъл — едновременно символ на любовта на двойката и на тяхното изключително богатство.

Сватбената еуфория напомня на пищната церемония на Джордж Клуни и Амал Аламудин от 2014 г., когато тълпи се струпваха край каналите, а почитатели се събираха пред кметството.

Photos from Venice ahead of Jeff Bezos and Lauren Sánchez's wedding https://t.co/ZcQBKCPwta pic.twitter.com/XafBPD9Dne — The Independent (@Independent) June 27, 2025

Но този път, на фона на протести, романтиката и разточителството се оказаха на прицел. Въпреки критиките, желанието за умереност не се е реализирало — напротив, елитните гости се забавляват, а папараците се надпреварват да уловят златистите отблясъци на гала вечерите.

Каквото и да се случи, тази сватба ще остане в историята.

Логистика и разходи

Венеция е известна със своите канали, по които гондолиерите пеят серенади, а дори линейките са по вода. Тази водна инфраструктура прави организацията на големи събития изключително сложна. Джак Езон, изпълнителен директор на компанията за луксозни пътувания и събития Embark Beyond, определя Венеция като един от най-предизвикателните градове в света за подобно начинание.

„Това е много сплотена общност; всички се познават, и е от съществено значение да работиш с правилните хора“, обяснява Езон, чиято компания е организирала десетки събития във Венеция. „Контролът върху движението, особено с лодки, е изключително строг.“ Това, според него, утроява разходите в сравнение с Рим или Флоренция.

Губернаторът на област Венето Лука Зая първи спомена ориентировъчната стойност на сватбата — между 40 и 48 милиона евро (до 56 милиона долара).

Това е зашеметяваща сума, над хиляда пъти по-висока от средната стойност на американска сватба през 2025 г., която според платформата за планиране на сватби Zola е около 36 000 долара.

Екипът на Безос не разкрива как се разпределят средствата. За сравнение, сватбата на най-малкия син на най-богатия азиатец през миналата година включваше изпълнения на Риана и Джъстин Бийбър.

„Как се харчат 40 милиона долара за събитие от три или четири дни?“, пита Езон. „Можеш да поканиш хедлайнери от A-листата, топ диджеи от целия свят. Можеш да изградиш невероятна стъклена палатка за 2 милиона долара, която ще стои само 10 часа, но ще отнеме месец, за да се построи.“

Няма индикации, че Безос и Санчес планират да затварят туристически атракции, но слуховете станаха толкова настоятелни, че сватбената им агенция „Ланца и Баучина“ публикува рядко изявление, в което ги отрече.

Queen Rania of Jordan and seven-time Super Bowl-winning quarterback Tom Brady were among the guests who arrived in Venice for the wedding festivities of Amazon founder Jeff Bezos and journalist Lauren Sanchez https://t.co/rtCjNn4VDF pic.twitter.com/9ZXlBSDOWx — Reuters (@Reuters) June 26, 2025

В четвъртък водни таксита превозваха гостите до манастира „Мадона дел'Орто“, където любопитни минувачи ги аплодираха. Папараци ги следваха по вода, снимайки Опра Уинфри, Ким Кардашиян, Иванка Тръмп, Том Брейди, Орландо Блум, докато полицията патрулираше с джетове.

Според италианските медии, основната церемония ще се състои днес на остров Сан Джорджо, срещу площад „Сан Марко“. Журналисти от Асошиейтед прес, обикалящи острова, забелязаха работници, издигащи палатки, както и засилено присъствие на частна охрана. В събота се очаква прием в Арсенале — бивша военноморска база и домакин на Венецианското биенале.

Locals in Venice are protesting the upcoming wedding of Amazon founder Jeff Bezos and book author and helicopter pilot, Lauren Sánchez. Read more about the Bezos-Sánchez wedding, here. Thoughts? https://t.co/hqVdO7MxVr — Entrepreneur (@Entrepreneur) June 18, 2025

„Няма място“

Не всички приветстват сватбата с ентусиазъм.

Критици я възприемат като откровена демонстрация на разточителство в свят с растящо социално неравенство. За тях събитието е пореден пример за това как туризмът надделява над нуждите на местните — достъпни жилища, обществен транспорт, основни услуги. Освен това, Венеция е един от градовете, най-застрашени от покачването на морското равнище вследствие на климатичните промени.

Около дузина местни организации – сред тях защитници на достъпното жилищно строителство, антикруизни движения и университетски активисти – излязоха с лозунга „Няма място за Безос“ – игра на думи, свързана с неговата космическа компания Blue Origin и с неотдавнашния полет в орбита на Санчес. Грийнпийс разпъна транспарант на площад „Сан Марко“, осъждайки Безос за укриване на данъци. Активисти пуснаха по каналите манекен, напомнящ на милиардера, поставен върху кашон на Amazon, със снопове фалшиви пари в ръцете.

Местните власти — от кмета до министъра на туризма — отхвърлиха протестите като неоснователни, подчертавайки положителния икономически ефект от събитието.

„Целият свят ще види сватбата — социалните мрежи ще прегреят заради булчинската рокля, церемонията, гостите“, каза министърката на туризма Даниела Сантанче пред Асошиейтед прес. „Това е мащабна безплатна рекламна кампания. А като харчат толкова много, те ще подкрепят местната икономика — занаятчии, ресторантьори, хотелиери. Това е възможност за промотиране на Италия по света.“

Филантропия

Докато ръководеше Amazon, Безос избягваше публични изяви, делегирайки комуникациите на своите мениджъри. Днес, според Forbes, богатството му възлиза на 231 милиарда долара.

През 2019 г. той се разведе с първата си съпруга Макензи Скот, малко преди National Enquirer да разкрие връзката му със Санчес — бивша телевизионна водеща. Санчес подаде молба за развод ден след финализирането на развода на Безос.

През 2021 г. той се оттегли от позицията главен изпълнителен директор на Amazon, за да се посвети на странични проекти — космическата компания Blue Origin, вестника The Washington Post и филантропската си дейност.

През 2022 г., по време на съвместно интервю със Санчес за CNN, Безос обяви намерението си да дари по-голямата част от своето богатство приживе.

Миналата седмица венецианската асоциация за екологични изследвания CORILA публикува изявление, че е получила значително дарение от Bezos Earth Fund — фонда на милиардера за опазване на околната среда. Според организацията контактът е бил осъществен още през април — много преди да започнат протестите.