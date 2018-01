Папа Франциск бракосъчета днес стюард и стюардеса на борда на самолет, с който пътувал между градовете Сантяго и Икике, съобщава BBC.

Паула Подест Руис, която е на 39 години, и 41-годишният Карлос Сиуфарди Елорига казали на папата, че имат сключен граждански брак.

