Големият син на американския президент Доналд Тръмп се развежда.

Доналд Тръмп-младши и съпругата му Ванеса се ожениха през ноември 2005 г. и имат пет деца - две дъщери и трима синове.

Новината за раздялата им съобщи организацията "Тръмп".



"След 12 години брак решихме да се разделим. Винаги ще имаме огромно уважение един към друг и към семействата ни. Имаме пет прекрасни деца и те остават наш приоритет", се казва в съвместно изявление на двамата съпрузи.



Децата им са на възраст от 3 до 10 години.

Преди ден Ванеса Хейдън, както е моминското ѝ име, внесла в съда молба за "неоспорвана раздяла" - опростена процедура, която обикновено е знак за развод по взаимно съгласие.

Vanessa Trump files for divorce from Donald Trump Jr. https://t.co/iPKYox9S36 via @pagesix