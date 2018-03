Първите думи на актьора Арнолд Шварценегер след сърдечната операция, на която беше подложен, били "I'm baсk", написа в Туитър неговият представител Дейниел Кечъл.

В четвъртък 70-годишният Шварценегер отиде в болница в лос Анджелис за смяна на клапата на катетъра. Такава операция е определяна като „експериментална“. Но в нейния ход възникнали усложнения.

Когато излязъл от упойка след намесата на лекарите, първите думи на бившия губернатор на Калифорния показали доброто му настроение и състояние.

Хирургичната намеса е продължила няколко часа.

Определено репликата е свързана с ключовата фраза от култовата роля на Арни в „Терминатор" "I'll be back".

Това не е първата сърдечна операция на Шварценегер. През 1997 г. е била сменяна клапа на аортата.

