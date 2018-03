"Матрицата" - екшънът, който обра "Оскар"-ите през 1999 г. и направи Киану Рийвс ужасно известен.

Близо 20 години след излизането на филма манията по "Матрицата" се завръща, но не на екран, а в модата.

През последните месеци знаменитости и модни дизайнери разнообразиха визиите и колекциите си с елементи от научно-фантастичния екшън.

Малки тъмни очила, черни лачени шлифери с дължина до и под коляното, кожени ботуши. И всичко това ужасно много напомня за образите на Киану Рийвс, Лорънс Фишбърн и Кери-Ан Мос във филма на тандема Уашовски.

И така, 2018-а година започна с много черен цвят и кожа на Седмицата на модата в Ню Йорк.

Дизайнерът Александър Уанг пренесе публиката в края на 90-те години. Модното шоу бе вдъхновено от работещите жени от 80-те и от филма.

