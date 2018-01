Моделът Кендъл Дженър беше сред звездите, минали по червения килим на церемонията по раздаването на 75-ите награди "Златен глобус" в Бевърли Хилс.

Подобно на останалите знаменитости, Дженър бе облечена изцяло в черно - инициатива , стартирана от организацията Time's up.

ВИЖТЕ ЗВЕЗДИТЕ, КОИТО УМИШЛЕНО ПОКАЗАХА АКНЕТО СИ

Моделът, който бе обявен за най-високоплатения в света за 2017 г. от сп. "Форбс", бе избрала рокля с доста къса предна част и дълъг шлейф с тюл.

Вместо тоалета ѝ обаче, някои зрители на церемонията забелязаха друго.

На снимките от червения килим се видя лошото състояние на кожата на Дженър.

Акнето ѝ стана повод както за грозни и завистливи коментари от типа "Оказва се, че имам много по-хубава кожа от тази на Кендъл", така и до положителни отзиви. Някои я поздравиха, че е показала истинското си лице.

Нещо, което не сме свикнали да виждаме особено сред знаменитостите, които винаги изглеждат безупречно с добре оформена прическа, перфектен грим и тоалет.

Оказва се, че Дженър не е единствената, която не се срамува от несъвършенствата по кожата си.

Що се отнася до Кендъл, тя отговори за злостните коментари по свой адрес с едно изречение - "Никога не позволявай тази гадост да те спре".

never let that shit stop you! 😎✨ https://t.co/uXlqwJxTPf