Новият филм на Уди Алън е на път да създаде пореден скандал, след като звездите, участвали в лентата започват публично да съжаляват за работата си с него.

Новата щипка сол в прясната холивудска рана обаче добави Манди Тифи - майката на Селена Гомес. Певицата беше обявена за най-харесваната знаменитост в Инстаграм за миналата година.

РАЗГЛЕДАЙТЕ НАЙ-ХАРЕСВАНИТЕ СНИМКИ НА СЕЛЕНА ГОМЕС В ИНСТАГРАМ - ТУК

Тя критикува публично дъщеря си в Инстаграм: "Никой не може да накара Селена да направи нещо, което тя не иска. Говорих с нея много дълго относно работата с него (Уди Алън), но тя не ме послуша. Тук няма виновен. Никой не може да я контролира. Тя взима решенията си сама. Независимо от съветите. Те просто не достигат до нея."

what’s wrong w selena’s mom lol why is she exposing her own daughter pic.twitter.com/ukUEAZz1tY — myra (@biebersarreaga) 16 януари 2018 г.

Изказването на майка й идва, след като дискусията около американския режисьор и неговото минало отново е актуална заради продължаващите скандали за сексуален тормоз, които тресат меката на киното.

Селена Гомес: Болеше ме толкова много. Беше мъчително, полудявах

Новият филм на Уди Алън e "Дъждовен ден в Ню Йорк", в който основните роли са поверени на Джуд Лоу и Ел Фанинг. Сюжетът се върти около любовната връзка на 15 годишно момиче с мъж на средна възраст.

Проговорилите за сексуалното насилие са "Личност на годината" през 2017

Тимъти Шаламе, който е част от актьорския състав на филма, официално съжали за работата си по филма с Уди Алън и обяви, че дарява хонорара си от продукцията за движението "Time'sUp". Това се случи, след като други две актриси - Мира Сорвино и Грета Геруиг обявиха публично, че работата им с този режисьор е била ужасна грешка.

Защо звездите масово се разкайват за сътрудничеството с режисьора?

Звездите започват масово да се отдръпват от Уди Алън. Източник: Gulliver/Getty Images

Уди Алън е обвинен от бившата си съпруга - Миа Фароу за сексуално посегателство срещу малката й дъщеря. Той отхвърля обвиненията й и твърди, че те са отмъщение за факта, че той се е развел с нея. За да се ожени за осиновената им дъщеря - Сун И Первин.

Най-необичайните бракове (видео)

Миналата година другата дъщеря на Миа Фароу, Дилан, написа отворено писмо до медиите, в което разказва, че той я е изнасилил, когато тя е била на 7 години.

#Мetoo и милионите жени и мъже, които са били сексуално насилвани

Бракът на актрисата и режисьора приключва след като тя разбира за връзката му със Сун. Тогава момичето е на 19 години. Уди Алън - на 56.

Гневът на обществеността в Холивуд е, че скандалният режисьор винаги "минава между капките". Но може би този път това няма да е така. Актьорският състав на филма започва да се отдръпва и да се разкайва публично за сътрудничеството си с Алън.

Добре дошли в ада - скечът, който превзе интернет

Майката на Селена Гомес открито порица дъщеря си в социалните мрежи. Това е само част от поредицата схватки между майка и дъщеря, която започна след като Селена се събра с Джъстин Бийбър. Манди Тифи е толкова против връзката им, че след като разбра новината влезе в болница. И спря да следва Селена в Инстаграм.

Momma and I A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Oct 16, 2017 at 6:47pm PDT

Социалните мрежи обаче застават на страната на Манди. Потребителите започват масово да обвиняват певицата в лицемерие.

"На Селена Гомес не й пука за жените, насилени от Уди Алън. Тя не е феминист. Интересува се само от пари и парцалки."

Oh wow Selena Gomez doesn’t care about the women Woody Allen abused. She’s not a feminist. She only cares about the money and clout. Smh. #BoycottSelenaGomez — Will (@BADDIEWlLL) January 16, 2018

"Да работиш с Уди Алън и да твърдиш, че заставаш до жените, които са преживели сексуален тормоз е най-голямото лицемерие."

Okay but Selena Gomez working with woody Allen while claiming she stands with women who have been sexually harassed is biggest the hypocrisy — K.🌙 (@HSxFetish_) January 16, 2018

Има и фенове на Селена, които твърдят, че истинската ябълка на раздора е Джъстин Бийбър и в момента майката на певицата я напада заради него.

"Майката на Селена Гомес е бясна, че тя излиза с Джъстин Бийбър и се опитва да съсипе кариерата й."

Selena Gomez’s mum is mad about her dating Justin and now is trying to ruin her career it seems — . (@youngwiIdbroke) January 16, 2018

Двете страни на конфликта - Селена и Манди са били потърсени за коментар от BuzzFeed, но към момента запазват мълчание.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още новини харесайте страницата ни във Facebook ТУК