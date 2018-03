Шаде - една от най-обичаните и знакови изпълнителки на нашето време, спечелила не само критиката, но и публиката със своите дълбоки и чувствени изпълнения, се завърна след седем години тишина.

Певицата композира и изпълнява песен от саундтрака на продукцията "A Wrinkle in Time".

Лентата е фентъзи, в което участие ще вземат звезди като Упи Голдбърг, Рийз Уидърспуун и Минди Калинг.

Тракът беше пуснат в социалната мрежа Туитър, но в последствие беше изтрит.

A legend. Sade, it was an honor. #wrinkleintime