Модните грешки... много може да се пише и говори по тази тема.

В днешно време хората все по-малко се стремят да следват правилата в модата. Комбинациите на дрехите са смели, провокиращи и много по-различни от това, което бе на мода преди 10 години.

Но в крайна сметка, както всяко друго нещо в живота, така и модата се променя и развива.

Често определяме една или друга известна личност за модна икона.

Така в началото на септември Меган Маркъл бе обявена за най-стилната жена в света.

Херцогинята на Съсекс оглави класацията на сп. People. Съпругата на принц Хари изпревари знаменитости като Кейт Бланшет, Сандра Бълок, Амал Клуни и риалити звездата Ким Кардашиян.

Тоалетите на Маркъл са внимателно подбрани, винаги пасващи идеално на тялото й, подходящи за събитието, на което ще присъства. Това е така още преди да стане кралска особа.

Бившата актриса, известна с ролята си в "Костюмари", винаги е имала интерес към модата и се е обличала добре.

Не всички популярни личности обаче имат същия късмет.

Дори да искат да изглеждат добре (на практика е така), понякога се случва нещо напълно неочаквано, по-неприятното е, че хиляди хора по света разбират за това. И тук точно се връщаме към т.нар. моден гаф.

Съвсем скоро американската певица Рита Ора претърпя нещо подобно.

На тръгване от наградите на сп. GQ, презрамката на нейната рокля се скъса. Някои се шегуваха, че дори да беше паднала част от роклята, нямаше да е нещо напълно невиждано.

Роклята на певицата бе изцяло прозрачна.

