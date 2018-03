Часове остават до момента, в който ще разберем кои са носителите на престижните награди "Оскар". Церемонията се провежда за 90-и път в "Долби Тиътър" в Холивуд.

Фентъзи драмата "Формата на водата" на мексиканския режисьор Гийермо дел Торо получи най-много - 13 номинации за наградите "Оскар", но не успя да се изравни с рекордьорите "Всичко за Ева", "Титаник" и "La La Land", които имат по 14, предаде Асошиейтед прес.

ВИЖТЕ 11 ОТ НАЙ-КУЛТОВИТЕ МОМЕНТИ ОТ НАГРАДИТЕ "ОСКАР"

Сред деветте продукции, номинирани за "Оскар" за най-добър филм, са и "Дюнкерк" - с осем, "Три билборда извън града" - със седем, "Най-мрачният час" и "Призрачна нишка" - с по шест, "Лейди Бърд" - с пет, "Призови ме с твоето име" и "Бягай!" - с по четири, и "Вестник на властта" - с две.

„Оскар“ 2018: Финални прогнози

На фона на скандала със стотици обвинения в сексуални посегателства, белязал Холивуд, номинациите за най-престижните киноотличия бяха очаквани с особен интерес. Един от най-задаваните въпроси беше дали жените най-сетне ще получат реванш.

Особено интригуваща за наблюдателите беше режисьорската категория - според мнозина символ на неравноправието между половете в Холивуд. Отговорът на този въпрос вече е ясен - в тазгодишната надпревара се намери място и за една дама. Грета Гъруиг, създателката на филма "Лейди Бърд", стана едва петата жена в историята на наградите "Оскар" след Лина Вертмюлер, Джейн Кемпиън, София Копола и Катрин Бигълоу, получила номинация в категорията за най-добър режисьор.

While Greta Gerwig is up for best director, only the fifth woman nominated in Oscar history, the nominees are overwhelmingly male in nearly every Oscar category. https://t.co/ZEh3RtJ3TY pic.twitter.com/ijAr5Jt7qs