Ако потърсите в интернет името на Емили Ратайковски, първата информация, която ще получите е, че тя е американска актриса и модел.

За съжаление, в медиите 26-годишната новоизгряваща звезда е по-известна с предизвикателните си прояви на светски събития и в социалните мрежи, отколкото с роли във филмови продукции или фотосесии за големи списания.

ЕМИЛИ РАТАЙКОВСКИ БЕЗ ДРЕХИ И ЗАДРЪЖКИ - СНИМКИ

Разголени тоалети на червения килим, коледни картички с голи снимки, секси фотосесии с паста и какво ли още не присъства в миналото на младото момиче.

Емили Ратайковски позира гола за коледни картички

Моделът, чиито голи снимки отново изтекоха онлайн

Емили Ратайковси се покри с паста за фотосесия

Последната голяма новина около нея бе бракът ѝ с продуцента Себастиан Беар-Маклард. И това събитие не беше като всички останали. Вместо с булчинска рокля, Емили носеше костюм и черна шапка с периферия. (Вижте кадри от сватбата на Ратайковски във видеото горе)

След като еуфорията около сватбата на двойката отмина, Ратайковски отново привлече вниманието към себе си и стана обект на ожесточени коментари, някои от които доста груби, в социалните мрежи.

Този път причината е нейна снимка отпреди 11 години.

Дори само 15-годишна Емили не изневерява на стила ли и позира, както обикновено - гола. Снимката бе изтрита няколко часа след публикуването ѝ, но в интернет се пазят още кадри от тийнейджърските ѝ години.

Не за първи път звездата пуска свои снимки като по-млада. През 2013 г. тя публикува кадър в Туитър по бански, когато е само на 14 г.

For those meanies that insist I have had a boob job, here I am at 14 sooooo pic.twitter.com/MMZZvAMr