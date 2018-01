С гореща целувка Робърт де Ниро поздрави Мерил Стрийп за наградата ѝ за най-добра актриса на годишната церемония по връчването на наградите на Националния съвет на кинокритиците (National Board of Review) в Ню Йорк във вторник вечерта.

Носителката на "Оскар" спечели отличието за участието си във филма The Post ("Вестник на властта"). Драмата на Стивън Спилбърг разказва за "досиетата от Пентагона" - конфиденциални и уличаващи документи за войната във Виетнам, изтекли към "Вашингтон пост" и "Ню Йорк таймс" през 1971 г. и станали повод за съдебен сблъсък между пресата и Белия дом.

Церемонията бе белязана от водещите събития, станали през изминалата година - встъпването на Тръмп в длъжност и движението, зародило се в социалните мрежи - #MeToo.

Де Ниро използва трибуната, за да изрази още веднъж мнението си за новия президент на САЩ.

"Аплодисменти за този идиот, станал президент на страната", заяви холивудската звезда.

Мерил Стрийп пък използва момента, за да благодари на мъжете, които са били нейни ментори и сътрудници на фона на скандалите след аферата "Уайнстийн" и движението Time's up, в което се включи и тя.

“Thank you NBR you’re all so smart and have good taste!!” - Meryl Streep, winner of the best actress award. Wow, BLUSHING! ☺️ #NBRAwards #NBRGala #MerylStreep pic.twitter.com/NYItQv7IRT