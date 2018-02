Американската поп певица Рита Ора предизвика любопитството на своите почитатели от цял свят за пореден път.

Известна със своята дързост в облеклото, Ора този път реши да качи свои изцяло голи снимки.

27-годишната певица позира на красив морски фон, а единственият "аксесоар" е нейната татуировка, пише "Дейли мейл".

Вижте поредицата от 4 снимки тук:

Sundaze. Публикация, споделена от RITA ORA (@ritaora) на Фев 11, 2018 в 6:40 PST

Красивото младо момиче, което е с албански произход, не за първи път залага на провокативното излъчване.

На връх рождения си ден Ора отново използва социалната мрежа Инстаграм, за да сподели моменти от своя празник.

Снимките бързо се разпространиха из медиите, които отбелязваха в каква добра форма е певицата.

Тогава певицата отпразнува рождения си ден в Африка.

Тя си сътрудничи с фондацията за опазване на дивата природа Big Life, както и с организацията за защита на слоновете Space for Giants.

Певицата сподели видео с деца от племето Масаи, обитаващи основно територията на Кения и Танзания.

"Това е най-хубавият ми рожден ден", написа тогава Ора.

BIRTHDAY SUIT! 😝 Публикация, споделена от RITA ORA (@ritaora) на Ное 27, 2017 в 3:16 PST

Рита Ора е от албански произход. Родена е в Косово през 1990 г. Малко след раждането ѝ родителите ѝ се местят във Великобритания. Става популярна с песента си Hot Right Now. Следват хитовете Anywhere и Your song.

