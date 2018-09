Вокалитската на ирландската рок група The Cranberries ("Кранберис") Долорес О'Риърдън се е удавила във ваната след алкохолно опиянение, установиха съдебните медици в Уестминстър, цитирани от Би Би Си.



Популярната изпълнителка беше открита мъртва на 15 януари тази година във вана в лондонския хотел "Хилтън" на улица "Парк лейн". Полицията оповести, че смъртта ѝ е необяснима, но че нищо подозрително не е открито.

Както отбелязват специалистите, по тялото на О'Риърдън не били намерени следи от насилие. По данни на Би Би Си

певицата е страдала от биполярно афективно разстройство.

Rest in peace, Dolores O'Riordan. Thank you for the music. 🙏❤️🙏#DoloresORiordan #TheCranberries pic.twitter.com/StH0crri4r