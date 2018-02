За любовта между Доналд и Мелания се е писало много. Най-вече за липсата й.

След като цяла Америка се чуди какво се случва с брака на първата дама и президента, езикът на тялото може би казва всичко.

Тя не обича Доналд Тръмп да я докосва на обществени места и не пропуска повод да го покаже.

А и самият президент не помага особено на съпругата с поведението си, особено след като беше забъркан в сексскандал с порно звездата Сторми Дейвис. Според слуховете, Тръмп е платил за секс с нея през 2006 година, когато вече е бил женен за Мелания.

Тези подозрения излязоха отново през 2011 година и според запознати със случая, адвокатите на президента са купили мълчанието на Сторми Дейвис. След като информацията излезе на бял свят през януари, Доналд и Мелания не се бяха появявали заедно публично.

Това се случи преди два дни в Охайо. Тогава пореден жест на нетърпимост от страна на Мелания към Доналд направи впечатление.

WATCH: President Trump and First Lady Melania Trump depart the White House on their way to Ohio pic.twitter.com/unoZ5xyEXN