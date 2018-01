Звездата от "Игра на тронове", Кит Харингтън се озова в центъра на събития с висок градус.

Този уикенд Джон Сноу беше заснет докато е в нетрезво състояние.

Почерпеният актьор започнал да се държи грубо с клиентите на бара, в който бил и няколко пъти бил помолен да напусне заведението сам.

2018 can't be all bad because we now have this Kit meme https://t.co/fiZjKWZvAF pic.twitter.com/Pw1gWBajfK