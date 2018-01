Сатиричната песен "Путин" на американския композитор, текстописец и изпълнител Ранди Нюман, посветена на руския президент Владимир Путин, спечели награда "Грами" за най-добър аранжимент.

Песента е замислена като ироничен химн в прослава на руския президент, който ще се яви на избори за четвърти мандат и ако ги спечели, ще остане на власт до 2024 г. Вдъхновена е и от снимки на президента, разпространявани от Кремъл.

"Путин може да захранва ядрен реактор с лявото полукълбо на мозъка си. Когато си свали ризата, подлудява жените. Когато той си свали ризата, аз искам да съм жена", пее 74-годишният Ранди Нюман.

Here's a bit of the video for "Putin" from Randy's new album, #DarkMatter . Watch the full video & preorder the album https://t.co/2uEpcecaBO pic.twitter.com/dkYFWHXixo

В края на песента подема женски хор, който представлява гласа на руския народ: "Вие ще ни отведете в обетованата земя". Певецът отвръща: "Прави сте, защото аз съм мъжът Путин (Putin Man)".

Randy has been nominated for the #GRAMMYs for his song "Putin," Best Arrangement, Instruments and Vocals—a fine birthday gift, indeed! pic.twitter.com/igBZhUb2Em