🔰Да харесваш начина, по който изглеждаш е въпрос на избор. Аз тренирам от около 6 години. Периода между двете снимки е около 3 години, а основното, което се е променило е най-важният фактор - начинът ми на хранене. Не е срамно да се разхождате с кутии с домашно приготвена храна. Не е толкова трудно да намерите 40 минути, за да се раздвижите. Аз правя и двете неща всеки ден. Не ви казвам да се забиете във фитеса, просто бъдете активни всеки ден и мислете с какво се храните, защото не можеш да надтренираш лошата диета. Звучи доста по-сложно, от колкото всъщност е. Щом аз мога, значи можете и вие 🔥

