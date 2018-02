Не за първи път българско изпълнение смайва публиката, но за първи път досега тази публика е от далечната Южна Корея.

Певецът е Атанас Паскалев, познат на зрителите от музикалното риалити на NOVA "Пееш или лъжеш", а парчето - хитът на 2017 г. Despacito.

Припомнете си участието му в музикалното риалити във видеото горе.

Как Атанас попада в Корея

Атанас по време на репетиция в Корея

Предаването, в което участва българинът - I Can See Your Voice, е еквивалент на "Пееш или лъжеш", което за пети път се излъчва в азиатската страна. Организаторите искали да дадат ударен старт на новия сезон и затова поканили участници от формата от различни страни по света.

От България те избрали Начо, както го наричат приятелите му. Така той станал единственият европеец - участник в предаването. Останалите са били от Филипините, Малайзия, Тайланд.

"Заминах за Корея сам, а там ми помагаха екип от двама души - преводач (бел. ред. корейка, която дълги години е живяла в България) и редактор на предаването. При тях организацията е много стриктна и репетирахме по няколко пъти на ден", разказва Атанас за преживяването в Корея в интервю за Vesti.bg.

Защо Despacito

Песента, която изпълнил Начо, била предложение от екипа на предаването.

"Приличах им на испанец, не можеха да повярват, че съм от България. По-късно разбраха, че съм живял 15 години в Испания", споделя Начо.

Така той излиза на сцената и изпълнява хита на Луис Фонси, с който изумява публиката.

Помагат му най-известният китарист в страната, а балет от четирима танцьори допринасят за атрактивността на изпълнението.

Видео от участието на българина бе разпространено в интернет и вече има над 790 хил. гледания.

"Най-много се радвам на коментарите. 95% от мненията под видеото са положителни, което много ме радва".

Обратно в България

У нас Начо се занимава основно с музика. Пее в заведения и по-различни събития, а скоро засне видео към самостоятелната си песен "Дай ми".

Атанас Паскалев

И докато подготвя следващия си сингъл, Начо не отрича, че мечтае за дует с някоя известна българска изпълнителка.

"Харесвам много Мария Илиева, както и Гери Никол".

Освен с приятни емоции, от Корея Начо си тръгва и с познания по езика, а първата дума, която е научил там, е била "благодаря".

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .