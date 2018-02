Нас так часто выбирают, словно кастинг в фильме. Непохожи на других, и значит сразу фрики. Нас так часто видят так, как им внушили фильтры; Но мы те, кто есть внутри, без этой лишней пыли. #almarasan #mood . . . . #kz#asianmodel #kazakhmodel #almaty #kz #meet #models #ASOS #Models1 #MakeMeACurveModel #malemodel #fordmodels #elitemodelscout #nextmodels #scoutme #lamodels #nycmodelsearch #nycmodels #NYC #chicmodels #IMBUEmodels #be1scoutme #panachemodels #newface #panachemanagement #stormmodel #guy #male #boy

A post shared by Dyagilev ILay / Дягилев Илай (@vozhzd) on Aug 28, 2017 at 6:23am PDT