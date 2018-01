Актьорът Марк Уолбърг дари хонорара си от филма "Всички пари на света" на движението "Time'sUp".

Става дума за обаче за отделни епизоди, които са преснети, тъй като от тях трябваше да бъде изрязан Кевин Спейси.

След като актьорът от "Кула от карти" беше обвинен в сексуално посегателство и се извини публично, режисьорът Ридли Скот реши да премахне Спейси от лентата и да преснима неговите сцени с друг актьор.

Актьор сравни Спейси с Уайнстийн, брат му го защити

Това от своя страна доведе до нуждата да бъдат преснети и още сцени от филма - с актьорите Марк Уолбърг и Мишел Уилямс.

Всички обаче останаха шокирани от разликата в хонорарите на двамата актьори. Този на Марк е милион и половина долара. А заплащането на Мишел... е около процент от заплащането на колегата й.

Кевин Спейси призна, че е гей. Извини се за сексуално посегателство

Той обаче реши да дари парите си от преснетите сцени на движението "Time'sUp", основано от холивудски актриси, които се борят за равенство между половете. Самият Уолбърг казва, че посвещава дарението си на Мишел.

#Мetoo и милионите жени и мъже, които са били сексуално насилвани

Холивуд обаче за пореден път беше скандализиран от разликата в заплащането между мъжете и жените в индустрията.

Актрисата Джесика Чейстийн каза в "Туитър"

"Вижте изпълнението на Мишел Уилямс във "Всички пари на света. Тя е брилянтна актриса, спечелила "Златен глобус" и номирана за "Оскар". Тя е в бизнеса от 20 години. И заслужава хонорар повече от един процент от този на колегата й."

