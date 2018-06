Футболната легенда Диего Армандо Марадона е приет в болница, тъй като е колабирал след мача Аржентина – Нигерия. Самият той обаче твърди, че е добре, бил е на върха на щастието, бил е приет за кратко в болница и след това е излетял за Москва.

ВИЖТЕ НАЙ-ДОБРИТЕ РЕАКЦИИ НА МАРАДОНА НА СВЕТОВНОТО В РУСИЯ - СНИМКИ

Последната среща на гаучосите беше инфарктна за бившия аржентински футболист, тъй като до последно не беше ясно дали отборът от Южна Америка ще се класира за осминафиналите на световното първенство, което се провежда в Русия.

Аржентина поведе в резултата, но нигерийците изравниха от дузпа. След което едва в края на мача те успяха да вкарат победния гол, който да ги изпрати в следващата фаза на шампионата на планетата.

Режисьорите искаха да покажат радостта на Марадона, но странно защо, в екстаза си, той започна да показва неприличен жест пред камерите, които бързо се отместиха.

Явно емоциите са дошли в повече на футболната легенда, тъй като след инфарктния мач той е колабирал и се е наложило да получи медицинска помощ.

Реакциите на Марадона обаче започват да набират все по-голяма популярност в интернет, като се превръщат в култови миймове.

Най-добрите реакции на бившия футболист можете да видите във видеото по-горе.

В статус култов ще се превърне танцът му с дамата от Нигерия, погледът му към небесата и… снощното размахване на среден пръст.

How many memes did Maradona give us in this one game? Sleeping Maradona, exorcist Maradona & middle finger Maradona. #NGAARG #WorldCup pic.twitter.com/oRU8J1LsHr

Diego Maradona during #NGAARG



- Maradona unveils banner of himself

- Dances with Nigerian fan

- Praying to heavens before game

- Celebrates 1st goal like madman

- Falls asleep

- Double middle finger after 2nd goal pic.twitter.com/QdSH8paB4T