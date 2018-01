26 години по-късно Синди Крауфорд се завърна в емблематичната реклама на Pepsi на Super Bowl.

Видеолипът вече е заснет. Той ще бъде показан за първи път на Super Bowl на 4 февруари.

В рекламата участва и синът на манекенката - Пресли Уокър Гербер, като е включена и част от рекламата на Майкъл Джасън за марката.



51-годишната Синди Крауфорд сподели, че не се е колебала да възпроизведе легендарната си реклама, защото така е имала възможност да работи със сина си.

