Две от най-големите звезди на нашето съвремие: Бионсе и Джей Зи решиха да хвърлят истинска бомба в нета. И успяха.

След поредица признания от страна и на двамата: албумът-изповед на певицата - "Lemonade" и откровението на съпруга й, че й е изневерявал, двамата май ще обединят сили за общо турне.

Във Фейсбук профила на Бионсе бяха публикувани дати за турнето със съпруга й през 2018 година, но само след няколко минути бяха изтрити.

Въпреки това обаче, феновете бяха достатъчно бързи, за да хванат момента.

И да си зададат въпроса, дали датите са истински и концертите ще бъдат факт, или е станала грешка.

Jay Z and Beyonce think they just gonna post these joint tour dates and delete em like nobody saw them?



On The Run 2?



Might as well start coordinating plans and outfits now pic.twitter.com/iPZSRdWuS7