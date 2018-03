Марк Зукърбърг отново беше подложен на остри критики, които този път дойдоха от необичайно място.

Става дума за комика Джим Кери, който в последните няколко месеца започва все по-често да показва карикатурите си в социалните мрежи.

Фактът, че актьорът е станал художник определено е интересен, но по-интригуващото е, че там Кери открито излага политическите си възгледи.

Ето и последните творби на комика, които остро критикуват социалната мрежа Фейсбук и създателя й, заради скандала с личните данни на 50 милиона американци:

I’m dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they’re still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebook pic.twitter.com/KHWgZzhhmp