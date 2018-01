Тази година финалното отброяване на последните секунди на 2017 на тържествата в Ню Йорк е посветен на един специален човек.

Името Тарана Бърк може и да не ви говори нищо, но хаштагът #MeToo със сигурност е останал трайно в съзнанието ви. Жените, които нарушиха мълчанието и го използваха в социалните мрежи, за да разкажат за сексуалния тормоз, който са преживели станаха Човек на годината на списание Times.

Актрисата Алиса Милано беше една от първите, които го използваха, за да разкажат за преживяванията с продуцента Харви Уайнстийн. Последва лавина от постове в социалните мрежи, които за часове станаха стотици хиляди.

Тарана Бърк е жената, която "изобрети" хаштага #MeToo и буквално за денонощие промени света.

Коя е тя?

Тарана е активист за човешките права от Харлем. Нейната първа среща с несправедливостта, на която са подложени много жени по света идва с едно 13 годишно момиче. То разказва на Тарана за ужаса, през който е трябвало да премине.

Бърк остава безмълвна. Това е моментът, който ще преобърне живота й. Всъщност, това е и моментът, в който ще се роди кампанията. Много преди да ги има хаштаговете.

След като чула разтърсващата история на детето, Тарана споделя, че се е чувствала безсилна и че няма как да помогне на момичето да се измъкне от ада. Разказът не спира да я преследва и тя е твърдо убедена, че призванието й е да помага на хората, озовали се в подобна ситуация.

10 години по-късно тя основава неправителствена организация, където всички, преживели сексуално насилие можели да потърсят помощ.

Така се стига до туита, който завинаги ще промени живота на Тарана. И на милиони жени по света:

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n