Мислите си, че животът на звездните е перфектен, че при тях нищо не може да се обърка и всяко тяхно желание е закон.

Вероятно щяхте да бъдете прави, ако обаче новогодишният концерт на дивата Марая Кери не доказваше точно обратното.

В една от паузите по време на събитието, певицата поиска чаша горещ чай, който явно й е бил обещан от организаторите.

За съжаление обаче, петоктавовият глас на Кери беше лишен от загряващата напитка. Ето какво се случи на сцената:

just to recap here is Mariah Carey asking for hot tea before her NYE performancepic.twitter.com/MgLWqeObcz — kenny b (@imkennybrian) January 1, 2018

"Казаха ми, че ще има чай. Това е катастрофа... Ще бъда като всички останали - без горещ чай."

Изказването на певицата веднага беше обявено от феновете за първото меме на 2018 година:

And now the Mariah Carey hot tea will be the first meme of 2018. pic.twitter.com/wN4KITyBlj — Milmiskew (@Milmiskew) January 1, 2018

Други забелязаха свития юмрук на певицата, докато тя се чуди какво става с чая й. Факт, изисква се желязна воля, за да запазиш присъствие на духа в такава ситуация.

Някои стигнаха още по-далеч:

Всичко обаче е добре, когато завършва добре. След концерта Марая успокои всички, като постна снимка в Туитър, на която всички виждаме, че е получила своята чаша горещ чай.

Доказано е със снимков материал, че дивата не е приключила вечерта с една студена вода.

