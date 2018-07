Един туит отново развълнува потребителите на социални мрежи.

Този път замесените в него са Бела Хадид и изпълнителят Дрейк.

Според някои издания зад океана, между двамата са прехвърчали искри, резултат от което е песента "Finesse".

Друга противоречива информация за Бела беше, че може да има пластични операции. Вижте галерията и преценете сами:

ИМАЛА ЛИ Е БЕЛА ХАДИД ПЛАСТИЧНИ ОПЕРАЦИИ - ВИЖТЕ ТРАНСФОРМАЦИЯТА Й - СНИМКИ

Ето това е туитът, който разбуни духовете:

Were those @bellahadid and @Drake rumors totally true??? https://t.co/XjjX1vVOYu

Манекенката обаче реагира веднага с много остър отговор, който издаде видимото й раздразенеие: "Това е неуважително! Не могат ли хората да бъдат просто приятели?"

Not me!!!🤷🏻‍♀️that’s disrespectful. WHY CANT PPL BE FRIENDS W/o all the insinuation 🤭🧐😩🤬