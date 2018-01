Миша Бартън бе на върха на славата през 2004-2006 г.

Участваше в хитови филмови продукции, беше чест гост по различни светски събития, а папараците я преследваха неуморно.

Бартън е родена в Хамърсмит, Лондон, Англия през 1986 г. Като дете Бартън е модел към Форд Моделс.

Театралната си кариера започва в Ню Йорк. На деветгодишна възраст получава главна роля в Славяни! на Тони Кушнер. Бартън взима участие в много постановки на Бродуей.

Миша Бартън се появява за пръв път по телевизията през 1996 в ролята на Лили Монтгомъри в сериала Всички мои деца.

Тя спечелва своята популярност благодарение на ролята си като Мариса Купър в сериалът Ориндж Каунти - Кварталът на богатите – красивата и популярна тийнейджърка от гимназията Харбър, от Нюпорт Бийч, Калифорния, чиято история се върти главно около връзката ѝ с Райън Атууд (Бенджамин Маккензи) отношенията с майка ѝ – Джули Купър-Никол (Мелинда Кларк) и с нейните приятели и познати от Нюпорт.

В класацията на списание FHM във Великобритания за „100-те най-секси жени на света за 2005 година“ Миша Бартън заема 64 място, а следващата година се изкачва до 21 място. В американското издание на списанието за 2005 година актрисата е класирана на 52 място. Друго списание – Maxim я подрежда на 21 място в тяхната класация за 2006 година.

Славата обаче не се отрази добре на младата актриса.

След като героинята на Миша в хитовия тийн сериал умира, нейната кариера се променя драстично. Професионалните успехи намаляха, за сметка на личните неуспехи.

През декември 2007 г. Миша Бартън беше арестувана за шофиране в нетрезво състояние и без валидна шофьорска книжка. В колата й беше намерена марихуана.

Актрисата беше пусната под гаранция от 10 хил. долара, а два месеца по-късно беше осъдена на 36 дни пробация.

Американските таблоиди продължават обаче да ровят в личния свят на младото момиче.

През 2009 г., след посещение при зъболекар и инцидент, Миша постъпва принудително в психиатрична клиника. Съобщава се, че звездата страда от психично разстройство. В лечебното заведение остава две седмици.

За този инцидент Миша споделя:

"Ако някой помисли, че сте депресирани или сте опасност за себе си, могат да ви задържат. Аз се ужасявам от игли, а в зъболекарския кабинет се налагаше използването им. Тогава казах, че не желая. Аз не исках да съм там и се борих със сестрите. Това доведе до задържането ми от полицията и посещението в клиниката".

През януари 2017 г. Бартън е хваната да крещи истерично в задния двор на дома си.

Тогава е отново отведена в клиника, но доброволно. 31-годишната жена все пак се изправя срещу проблемите си открито и публично. В няколко телевизионни интервюта от тази година (2017), Миша говори за психичните си проблеми.

Тя сподели в предаването "Д-р Фил", че екипът й е давал силни хапчета, с които тя успявала да работи и да изпълнява всички служебни ангажименти. Звездата допълва, че всичко се случва в "година, в която имам само 8 дни почивка".

През 2017 г., актрисата участва в три филмови, не много популярни, продукции - The Basement, Monsters at Large, The Executor.

