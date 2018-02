След месеци на пълно мълчание и прикриване, най-сетне стана ясно, че известната американска манекенка и звезда от риалити шоу Кайли Дженър съобщи в Инстаграм, че на 1 февруари е родила момиченце.

20-годишната моделка дълго не даваше информация за бременността си и се извини на почитателите си за това.

В ГАЛЕРИЯТА ВИЖТЕ КАЙЛИ ДЖЕНЪР ПРЕДИ И СЛЕД ОПЕРАЦИИТЕ

Баща на бебето, за което още не е избрано име, е 25-годишният рапър Травис Скот.

Двамата са заедно от миналата пролет.

Филърите на Кайли може би издават, че не е бременна

♥️ Публикация, споделена от Kylie (@kyliejenner) на Фев 4, 2018 в 12:27 PST

"Съжалявам, че ви държах "на тъмно" през цялото то време. Знам, че сте свикнали да бъдете с мен през всички мои изживявания, но бременността ми беше едно от тези неща, които исках да запазя само за себе си. Знаех, че трябва да се подготвя за ролята на живота ми, но по възможно най-спокоен, лишен от стрес и напрежение начин. Бременността е най-красивото и променящо нещо за всяка жена", сподели в обръщението си Кайли.

Дженър е представителка на известната американска фамилия Кардашиян-Дженър, от което е 37-годишната манекенка, актриса и светска лъвица Ким Кардашиян.

Бременните в клана Кардашиян се увеличават с всеки ден

Дженър е известна най-вече от риалити шоуто „Семейство Кардашиян” (Keeping Up with the Kardashians), в което участват и останалите членове на семейството.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .