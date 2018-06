#GameofThrones at the wedding 😁 the Queen and her hands... and #joedempsie ❤ . . #KitHarington #EmiliaClarke #GameofThrones #Got #Gotseason8 #Gotseason7 #kimilia #kit #milly #jonerys #jonsnow #daenerys #targaryen #dragon #wolf #winterfell #westeros #hbo #kitandemilia #jonanddaenerys #f4f #l4l #like #follow #instalike

A post shared by Kit Harington / Emilia Clarke (@jonerystargaryens) on Jun 23, 2018 at 11:28am PDT