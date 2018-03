Тазгодишните награди "Оскар" се раздадоха на пищна церемония в Лос Анджелис.

Най-добрият филм според Американската филмова академия е "Формата на водата", който прибра цели 4 награди от общо 13 номинации. Лентата бе най-големия конкурент на "Три билборда извън града".

Режисьорът на "Формата на водата" Гийермо дел Торо, приемайки наградата си каза:

"Посвещавам наградата си на всички онези млади творци, които ни показват как се правят филми...",

Втори по брой награди, цели 3, е лентата "Дюнкерк".

След големите победители се откроиха Франсис Макдорманд, която грабна статуетката в категория "Главна женска роля".

Речта, която изнесе Франсис, след като прие наградата си, развълнува искрено всички присъстващи в залата на "Долби тиътър".

Гари Олдман пък взе наградата в категория "Главна мъжка роля".

Вижте всички победители от най-звездната нощ в Холивуд

Водещият на 90-ата церемония за връчване на наградите "Оскар" Джими Кимъл откри шоуто, шегувайки се с гафа от миналата година, когато бе сбъркано името на филма победител и бе обявено, че това е "Ла Ла Ленд", вместо "Лунна светлина". На миналогодишната церемония Фей Дънуей обяви по погрешка "Ла Ла Ленд", вместо "Муунлайт" за носител на статуетката за най-добър филм.

Грешката бе предизвикана от връчването на погрешен плик с име в него от разсеян служител на компанията "Прайс Уотърхаус Купърс" на връчващите наградата Дънауей и Уорън Бийти.

Нещо повече, тази година Фей Дънуей и Уорън Бийти обявиха големия победител, този път без да сбъркат.

"Това беше много смешно, но няма да с повтори", каза Кимъл. Той препоръча тази година всеки, който си чуе името да не бърза да става, а да изчака няколко минути.

Водещият се пошегува, че статуетката "Оскар" е идеалното въплъщение на момента с разкриването на сексуалните посегателства и тормоз, защото тя няма пенис.

Все пак церемонията не мина без шеги и закачки.

За да получи наградата си за най-добри костюми към "Призрачна нишка", Марк Бриджис пристигна на сцената в компанията на актрисата Хелън Мирън, но качени на... джет.

Someone really won the jetski, awesome! #Oscars pic.twitter.com/Y7rB7yNtLO